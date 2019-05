Ylen gallup: Perussuomalaiset suosituin puolue

Ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut suosituimmaksi puolueeksi 18,8 prosentin kannatuksella. Nousua on vaalituloksesta 1,3 prosenttiyksikköä. Hallitusta kokoava SDP on toisena 17,8 prosentin kannatuksella, joka on samalla tasolla vaalituloksen kanssa.