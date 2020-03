Teemu Nikkanen ei pärjännyt koulussa, mutta se ei hidastanut menoa – toimitusjohtajaksi jo 18-vuotiaana

Olemme Vantaalla Vihervimma-nimisessä kukkakaupassa. Tiskin takana touhuaa kaksi nuorta kukkien parissa. Kolmas henkilö puhuu puhelimeen liikkeen päätyseinämällä. Samassa nurkassa on myös kahden lemmikkipupun, Nellin ja Niilon koti. Kaikki viisi ovat keskittyneitä tekemiseensä.

Tiskin takana hääräävistä toinen on kukkakaupan omistaja, 25-vuotias yrittäjä Teemu Nikkanen.

13-vuotiaana hetkeksi yksin pyörittämään liikettä

Koulunpenkki tuntui puuduttavalta

Opiskelu on ollut Nikkaselle aina haastavaa. Nikkanen kävi koko peruskoulun eritysluokalla, sillä hänellä on lukihäiriö, jonka lisäksi hänellä on haasteita oppia koulussa opetettavia asioita.