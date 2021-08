Junat yli 13 tuntia myöhässä, tuhansien matka viivästyi kolmen eri ratavaurion vuoksi – Jukolan viesti vei bussitkin junamatkustajia auttamasta

Viat on saatu korjattua mutta häiriöt etenkin kaukojunaliikenteessä häiriöt jatkuvat vielä iltapäivään saakka, arvioi VR:n liikenne- ja turvallisuusjohtaja Nina Mähönen.

Esimerkiksi Helsingistä Kemijärvelle sunnuntaina kello 19.29 lähtenyt Intercity 265 -juna on myöhässä noin 13 tuntia. Lisäksi useita kaukoliikenteen junavuoroja on peruttu.

– Valitettavasti bussiliikennekin on ollut tukossa pääradalla Jukolan viestin vuoksi. Valtakunnan bussiliikenne on ollut aika pitkälti sitä hoitamassa. Eli ei ole pystytty riittävästi järjestämään.

– Normaalisti meillä on hyvät sopimuskumppanit ja busseja ympäri Suomen. Nyt on ollut poikkeuksellinen viikonloppu sen suhteen, että myös bussiliikenne on ollut tukossa.