Miten ostetut junaliput hyvitetään? VR vastaa

Tiistain lipuista poikkeuspäätös

– Tämän tiistain osalta on tehty poikkeava päätös, että lippujen erotuksesta voi hakea korvausta. Jos on ehtinyt muuttaa tämän päivän lipun ja uusi matka on hinnaltaan korkeampi, tämän päivän osalta on mahdollista hakea korvausta.