Arvioidaan, että vika saadaan korjattua aamupäivän aikana.
Rataliikennekeskus Fintraffic tiedottaa, että rautatieliikenteessä on häiriö välillä Kerava–Lahti ja Kerava–Riihimäki.
Syynä on aamulla Keravalla havaittu järjestelmävika, joka aiheuttaa myöhästymisiä pääradalla Keravan ja Riihimäen sekä oikoradalla Keravan ja Lahden junaliikenteessä.
Myöhästymisiä aiheutuu niin kaukojunaliikenteelle kuin lähijunaliikenteessä Riihimäen R- ja Lahden Z-junaliikenteelle.
Myöhästymiset ovat noin puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.
Keravan K-junaliikenne kulkee normaalisti.
Vika saadaan korjattua aamupäivän aikana, tiedotteessa kerrotaan.