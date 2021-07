Julmista murhista tuomittu elinkautisvanki pääsee vapaaksi – sattumalta uhreiksi joutuneesta isästä ja pojasta löytyi lähes 200 vammaa

Näin hovioikeus perustelee vapauttamista

Hovioikeuden mukaan miehen vapauttamista puoltaa muun muassa se, että hän on osallistunut aktiivisesti vankilan toimintaan koko vankeutensa ajan, ja hän on vankeusaikana suorittanut kaksi ammatillista perustutkintoa.

Myös pitkä avolaitossijoitus on sujunut moitteettomasti ja hän on sitoutunut päihteettömään elämään. Hovioikeuden mukaan miehellä on vahva motivaatio rikoksettomaan elämään.

– Toisaalta vapauttamisharkinnassa on otettava huomioon, että mies on syyllistynyt tekoihin vain vajaa kuukausi sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 21 vuotta. Tämä on otettava huomioon elinkautisen vankeusrangaistuksen kestoa lyhentävänä seikkana.