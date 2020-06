Julkisuudessa Trump uhmaa koronavirusta, suojatoimia kuitenkin kiristetty huomattavasti – jokainen kylpyhuonekin desinfioidaan ennen käyttöä

Kylpyhuoneet ja wc-tilat, joita Trumpin on määrä käyttää vierailullaan, puhdistetaan perin pohjin ja desinfioidaan lattiasta kattoon ennen hänen saapumistaan. Henkilökunnalla on tarkka kirjanpito siitä, ketkä kaikki ovat olleet lähikontaktissa presidentin kanssa, jotta heitä voidaan testata viruksen varalta.

Ennätysmäärä uusia tartuntoja

Yhdysvalloissa on tähän mennessä vahvistettu 2,4 miljoonaa tartuntaa ja 124 000 ihmistä on kuollut koronan seurauksena. Vaikka tilanne näytti jo jokin aika sitten hieman helpottaneen, lauantaina raportoitiin ennätysmäärä (37 077) uusia tartuntoja vuorokauden aikana.

Presidentti on kaikesta huolimatta esiintynyt uhmakkaana ja on esimerkiksi kieltäytynyt käyttämästä kasvosuojaa julkisuudessa ja järjestänyt suuria yleisötapahtumia osana vaalikampanjaansa. Kasvosuojan pitämisestä on muodostunut jo jonkinlainen kunniakysymys presidentille, jonka johtajuutta koronakriisin aikana on kritisoitu voimakkaasti.