Julia Fox kertoo, miksei ole harrastanut seksiä yli kahteen vuoteen

Näyttelijä ja malli Julia Fox kertoi taannoin TikTok-kommentissaan, että on ollut selibaatissa kahden ja puolen vuoden ajan. Fox kertoi asiasta deittisovellus Bumblen TikTok-kampanjan kommenttikentässä.

Fox vieraili maanantaina 20. toukokuuta Watch What Happens Live -ohjelmassa, jossa häneltä kysyttiin selibaatista. Hän vitsaili ohjelmassa, ettei "seksin harrastamisesta tule koskaan mitään hyvää, lapset mukaan lukien".

Näyttelijä kuitenkin kertoi, että todellisuudessa hän päätti ryhtyä selibaattiin, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi aborttioikeuden liittovaltion tasolla lähes 50 vuotta taanneen niin kutsutun Roe vs. Wade -ennakkopäätöksen vuonna 2022.

– Uskon, että kun Roe v. Wade kumottiin ja meiltä riistettiin oikeutemme, tämä on tapa, jolla voin ottaa kontrollin takaisin. On ikävää, että se on tehtävä tällä tavalla, mutta en vain tunne oloani mukavaksi ennen kuin asiat muuttuvat, Fox sanoi.