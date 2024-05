Jukka Jalonen yllättyi MM-kisojen häkellyttävästä käänteestä – "Ei olisi tullut mieleenkään!"

– Tuo oli meille hyvä muistutus siitä, että heillä (Itävalta) on tulivoimainen joukkue jalkeilla. Heillä on erittäin hyviä, ihan Euroopan kärkiyksilöitä mukana, varsinkin jos hyökkäyssuuntaan katsotaan, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoo MTV Urheilulle.

– Totta kai, jos peli on 6–1. Ihan sama mikä joukkue siellä johtaa tai on häviöllä. Kyllä se on yleensä johtavan joukkueen peli, jos taistoa on jäljellä enää 20 minuuttia. Ei olisi tullut mieleenkään! Jalonen myöntää.