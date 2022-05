Leijonien tolppien välissä pieni yllätysvalinta – Jukka Jalonen avasi maalivahtikuviota: "Sillä logiikalla lähdetään liikkeelle"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Kenttäpelaajien suhteen Leijonien kokoonpanossa ei ollut minkäänlaisia yllätyksiä. Suomi lähtee tismalleen niillä yhdistelmillä liikkeelle, millä se on harjoitellut Tampereella ennen MM-avausta.

– Meillä on kaksi huippuveskaria ja jommankumman tehtävä on hoitaa homma tyylikkäästi. Tänään on Jussin vuoro, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi maalivahtivalinnasta MTV Urheilulle.