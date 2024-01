Jukka Jalonen suuntaa 25 NHL-pelaajan luo – tällainen on reissu, missä glamour on koetuksella

Jalonen ja Leijonien GM Jere Lehtinen matkaavat marraskuun puolen välin tuntumassa rapakon taakse.

– Kahdeksan peliä ja 25 pelaajaa. Eli keskimääräisesti kolme pelaajaa per peli. Jossain vähän enemmän ja jossain taas vähän vähemmän, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen laskeskelee MTV Urheilulle.

– Jere on meille tuon ohjelman rakentanut. Hän on hyvä tuossa. Hän pystyy yhdistämään sellaisia pelejä, missä on suomalaisia molemmilla puolilla. Toki, aina ei ihan tuohon pääse, Jalonen jatkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Uusia tuttavuuksia reissulla ei enää pahemmin tule eteen. Jalonen ja Lehtinen tuntevat Suomen NHL-pelaajat sangen kattavasti – joko aiempien tapaamisten tai yhteisten turnauskokemuksien kautta.

– Puhumme kiinnostuksesta ja siitä, että voiko keväällä olla jotain esteitä matkassa ja niin edelleen. Esimerkeiksi jotain perhejuttuja tai jonkinlaisia vammoja. Noista on tärkeä keskustella jo tässä vaiheessa. On muutenkin hyvä tavata heitä ja pitää heihin yhteyttä. Sitten kun menemme tuonne, niin yritämme nähdä niin paljon pelaajia kuin vain pystymme. Onhan tuo vähän palapelin rakentamista, mutta siellä on nyt hyviä pelejä matkassa, missä on paljon suomalaisia pelaamassa, GM Lehtinen perkaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Haipakkaa riittää

Maallikolle voi piirtyä kuva siitä, että Jalonen ja Lehtinen tekevät ylellisyyttä huokuvan reissun rapakon taakse.

– Ei se mitenkään hirveää glamouria ole, vaikka pelit ovat tietenkin mahtavia, hienojen tapahtumien keskellä. Kun peli loppuu, niin sitten mennään hotellille ja aika usein heti varhain aamulla lähdetään jo lentokentälle ja kohti seuraavaa paikkaa. Joku välipäivä saattaa olla jossain kohtaa, mutta aika vähän niitä loppupeleissä on. Siellä mennään ja lennetään koko ajan edes ja takaisin. Haipakkaa riittää, Jalonen kuvailee.

Jalonen ja Lehtinen pyrkivät tapaamaan mahdollisimman laajasti suomalaisia NHL-pelaajia reissunsa aikana. Tarkoituksena ei ole sen pahemmin rajata sitä, että onko jonkun pelaajan joukkue jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle vaiko ei.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Moni heistä on itseasiassa menossa pudotuspeleihin. Fakta on se, että ensimmäisen kierroksen jälkeen pelit voivat kuitenkin olla jo ohitse, Lehtinen muistuttaa.

– Kun siellä runkosarja päättyy, niin näemme, että ketkä vapautuvat ja olemme sitten pelaajiin yhteyksissä. Silloin voidaan nähdä, että ”okei, nyt sieltä tulee pari-kolme pelaajaa” meidän mukaamme. Sitten on ensimmäinen kierros. Meidän kannaltamme olisi tietenkin hienoa, jos ensimmäisellä kierroksella olisi sellaisia joukkueita vastassa, joissa on molemmissa sellaisia meidän pelaajiamme, jotka haluaisivat tulla kisoihin. Se taas tarkoittaisi sitä, että saisimme pari-kolme pelaajaa ensimmäisen kierroksen jälkeen varmasti mukaan. Mutta onhan tuo ihan arpapeliä, Jalonen myöntää.

Juttu jatkuu kuvan alla.

5:57 Jukka Jalonen puhuu Leijonien kannalta tärkeästä EHT-turnauksesta

6:41 Leijonien GM Jere Lehtinen avaa Ruotsin EHT-turnauksen joukkuetta – perkaa myös tulevaa NHL-reissua

Tärkeä tapahtuma jo ensi viikolla

Jalonen mainitsee esimerkin siitä, miten joku pelaaja saattaa loukkaantua vielä viimeisen pelin viimeisessä vaihdossa. Näitäkin tilanteita on tullut vastaan ihan viime vuosien aikana.

– Esimerkiksi tällä hetkellä ei pysty sanomaan vielä yhtään mitään koko tilanteesta. Meillä on ollut se, että ennen kuin mitään rupeaa tapahtumaan, niin lähtökohta on se, ettei NHL:stä tule ketään. Ei sen varaan voi hirveästi laskea. Totta kai toivomme, että saisimme sieltä meidän huippupelaajiamme mukaan, tämän kevään jälkeen Leijonien päävalmentajan tehtävistä luopuva Jalonen toteaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Isossa kuvassa voi povata sitä, että useat NHL-pelaajat ovat hyvinkin kiinnostuneita pelaamaan tämän kevään MM-kisoissa. Turnaus kun käydään Tshekissä, missä toukokuussa lämpötilat keikkuvat jo varsin mukavissa asteissa.

– Sen lisäksi tiedossa on se, että millainen urheilumaa Tshekki on. Me pelaamme Prahassa, missä voi kuvitella, että halli on aika hyvin tukossa. Tuo voi olla pelaajille sellainen kerran elämässä -sauma. Kotikisat olivat huikeita tapahtumia, mutta uskon vakaasti, että tuolla tunnelma on varsin mainio, Leijonien GM Lehtinen luottaa.

Koska NHL-tilanne on pahasti auki vielä tovin ajan, Leijonien joukkuetta lähdetään rakentamaan Euroopassa pelaavista pelaajista. Tätä ajatellen ensi viikon Ruotsin EHT-turnauksen merkitys kasvaa entisestään.

Suomen joukkueessa kun on sellaisia pelaajia, jotka ovat jo kertaalleen antaneet näyttöjä kauden aiemmissa EHT-turnauksissa. Tämä meinaa sitä, että moni heistä on hyvin potentiaalinen tapaus kevään MM-kisoja ajatellen.