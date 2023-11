HIFK:n Roope Taposen Leijonat-debyytistä tuli ilkeä näytelmä – ilta päättyi ironiseen heittoon

– Eihän tuo tietenkään ideaalistartti ole, että kolme helähtää heti omiin debyytissä. Ei tuossa voi kuin keskittyä seuraavaan kiekkoon. Se menee joko maaliin tai torjuu sen. Sitä yrittää kuitenkin tehdä parhaansa. Välillä tulos on mitä on ja välillä tulos on taas parempi. Noista on vain kasattava itsensä ja rauhoitettava omaa toimintaa maalilla, Taponen mietti jälkikäteen MTV Urheilulle.