Jukka Jalonen jatkaa Leijonien päävalmentajana – NHL:n pelaajien huipputurnaus toimi porkkanana

Leijonien GM Jere Lehtinen on iloinen Jalosen jatkosta.

– On hieno homma, että Jukka jatkaa ja asiasta saatiin sovittua näin hyvissä ajoin. Tämä antaa A-maajoukkueelle rauhan keskittyä tuleviin tapahtumiin, edessä on taas erityislaatuinen kausi, kun pääsemme toisen kerran peräkkäin pelaamaan MM-mitaleista kotiyleisön edessä, Lehtinen summaa.

Jalonen on tehnyt Leijonissa kovaa jälkeä. Hän on luotsannut Suomen kolmeen MM-kultaan ja yhteen olympiakultaan. Lisäksi Leijonat on saalistanut Jalosen alaisuudessa useita muitakin arvokisamitaleja.