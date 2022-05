Leijoniin liittyy hämmästyttävä fakta – tätä ei kovin usein näe MM-kisoissa

– Yksi iso asia on se, että olemme ottaneet todella vähän jäähyjä (15 x 2 min). Toinen juttu on se, että meillä on erittäin hyviä alivoimapelaajia. He ottavat aina haasteen vastaan ja he ovat valmiita maksamaan hintaa. Ehkä siinä on myös sitä, että meillä on tullut hyvä luottamus meidän alivoiman periaatteisiin. Eli siihen, miten haluamme sitä pelata, Selin käy läpi MTV Urheilulle.