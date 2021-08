Espanjan ex-kuningas Juan Carlos pitkästyy omaehtoisessa maanpaossaan – pakeni korruptiotutkintoja Arabiemiraatteihin

Espanjan ex-kuninkaalla Juan Carlosilla on ongelma, joka on tuttu monien kruunupäiden elämästä: hän on erittäin kyllästynyt. Vuonna 2014 poikansa Felipen hyväksi kruunusta luopunut Juan Carlos on ollut jo vuoden omaehtoisessa maanpaossa Arabiemiraateissa, eikä ajalle kultaisessa häkissä ole toistaiseksi näkyvissä loppua.