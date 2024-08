Journalistiliitto järkyttyneenä: "Hallitus aikoo lopettaa tuen Julkisen sanan neuvostolle"

– Tuen avulla on huolehdittu media-alan itsesääntelystä ja siitä, että suomalaisten luottamus mediaan on säilynyt hyvänä. Neuvosto valvoo sitä, että suomalaiset journalistit noudattavat alan pelisääntöjä. Se tukee luotettavan journalismin syntymistä, hän sanoo tiedotteessa.

Journalistiliiton mukaan JSN:n toiminnasta leikkaaminen on isku myös Suomen maineelle.

– Luottamus mediaan on yksi demokratian elinehdoista. On erittäin lyhytnäköistä leikata toiminnasta, joka rakentaa sitä. Tässä disinformaation ajassa se on myös iso turvallisuuskysymys, Aho sanoo.