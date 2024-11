Loviisalainen Kimmo Lonka on tullut tunnetuksi ehkä jopa koko Suomen kovimpana jouluttajana.

Jos joulufiilis on kateissa niin Kimmon luota se löytyy varmasti. Lonkan kotoa löytyy nimittäin varsin monipuolinen jouluteemainen miniatyyrimaailma.

Yksityiskohtaisia uudistuksia on perinteisesti tehty.

– Meidän huvipuistoalueellemme on tullut uutuuslaite. Nyt tietenkin, kun markkina-alue vain kasvaa, niin meillä on tänä vuonna tullut myös poliisilaitos tänne, Lonka esittelee.

Viime jouluna Lonkan joulukuusesta löytyi huimat 333 koristetta. Nyt tuota lukemaa on jälleen kasvatettu.

– Niitä on yhtä paljon kuin tässä vuodessa on päiviä. Elikkä, koska on karkausvuosi, 366, Lonka kertoo ylpeänä.

Tältä näytti Kimmon joulumaailma vuosi sitten!

Jokainen neliö hyötykäytössä

Uskomattoman innokkaan jouluttajan koko koti on vuorattu joulukoristeilla lattiasta kattoon. Jopa akvaarion sisältä löytyy jouluisia eläinkoristeita.

– Täytyy akvaariotkin käyttää hyväkseen. Nehän ovat hyviä vitriinejä, kun meinaa loppua jo tila kesken.

Inspiraatiota uusiin koristeisiin Lonka hakee vuosittain Hollannin suunnalta. Tänä vuonna siellä oli myös varsin yllätyksellisiä joulutrendejä.

– Minun silmääni varsin kummallinen joulutrendi oli diskopallot! Jätin ostamatta tällä kertaa.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta mitä kaikkea Kimmon joulumaailma pitää sisällään!