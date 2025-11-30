Sunnuntaina vietetään ensimmäistä adventtia.
Tänään vietetään ensimmäistä adventtia, joka käynnistää adventtiajan ja uuden kirkkovuoden.
Kirkoissa veisataan Hoosianna-hymniä, virsikirjan ensimmäistä virttä. Hymnillä on ikää runsaat 200 vuotta ja sen juuret ovat Suomen ja Ruotsin yhteisessä historiassa. Suomen puolella Turun soitannollinen seura esitti sen tiettävästi ensimmäisen kerran vuonna 1807.
Uudessa testamentissa esiintyvä sana hoosianna on kreikkalainen muoto alun perin hepreankielisestä sanasta, joka oli avunhuuto kuninkaalle tai Jumalalle. Hoosianna tarkoittaa sanoja auta ja pelasta.