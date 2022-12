Joululauluviha huipussaan! Pariskunta on kerännyt kymmeniä tuhansia ostaakseen Last Christmasin oikeudet – tavoitteena lähettää nauhat ydinjätealueelle Suomeen

Toiset rakastavat joululauluja syvästi, ja toiset vihaavat niitä sydämensä pohjasta. Eräs brittipariskunta, Hannah ja Tomas Mazetti, on kuitenkin vienyt joululauluinhon aivan uudelle tasolle. He ovat keränneet hieman yli 51 500 puntaa, eli yli 58 tuhatta euroa, ostaakseen Wham!-yhtyeen suositun Last Christmas -kappaleen lisenssioikeudet ja voidakseen poistaa koko sen olemassaolon.

Kampanjaan on osallistunut noin 330 henkilöä. Valitettavasti matkaa Last Christmasin oikeuksien saamiseen on vielä paljon: Warner Chappell Music UK omistaa ne tällä hetkellä, ja Daily Mailin mukaan oikeuksien arvioitu hinta on 15–20 miljoonaa puntaa.

Pari on asettanut tavoitteensa tuon arvion alimmalle tasolle. Jos he saavuttavat sen, niin Hannahin mukaan he lähettävät kappaleen päänauhat ydinjätealueelle Suomeen, jossa ne saavat levätä vähintään kaksi miljoonaa vuotta.

Viha kappaletta kohtaa alkoi jo yli 10 vuotta sitten

Hannah, 33, kertoi South West News Service -uutistoimistolle Daily Mailin kautta, että hänen halveksuntansa kappaletta kohtaan alkoi hänen ollessaan 20-vuotias. Hän työskenteli tuolloin kahvilassa Oxfordissa.

– Kahvilan omistaja oli suunnitellut erittäin viihtyisää lomakautta ja hänellä oli oma CD-levy, jolla oli useita hittejä. Hän oli paikalla vain silloin tällöin, joten hän ei täysin ymmärtänyt sitä tuskaa, jota muu henkilökunta tunsi, kun Last Christmas soi 111. kerran työpäivän aikana, Hannah kertasi tuskaisia muistojaan.

Hannah kertoi, että hän ja hänen miehensä saivat idean ostaa kappaleen oikeudet sen jälkeen, kun ystävä ilmoitti heille, että tällainen voisi olla teoreettisesti mahdollista.

– Joku kertoi meille, että teoriassa on mahdollista ostaa kappaleen oikeudet ja ottaa se sitten pois kaikilta suoratoistoalustoilta! Puhuimme asiasta ystävien keskuudessa ja sana levisi. Se on hauskaa, koska ihmiset joko rakastavat tai vihaavat ideaa! Ehkä ensi joulu on viimeinen joulu. Meistä tuntui, että oli tehtävä jotakin tukeaksemme ihmisiä, jotka kärsivät, kuten me, Hannah kertoi.

Hannah kuitenkin korosti, että he eivät vihaa Wham!-yhtyettä, vaan ainoastaan kyseistä kappaletta. Noin puolet ihmisistä ovat heidän puolellaan, ja toinen puoli taas hyvin vihaisia siitä, että pariskunnalla on aikeena hävittää koko ikoninen kappale.