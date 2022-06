Prinsessa Diana oli ihastunut 80-luvun suosittuun laulajaan – artisti kutsui häntä rakkaakseen

On yleisesti tiedossa, ettei edesmenneen prinsessa Dianan avioliitto prinssi Charlesin kanssa ollut erityisen onnellinen. Näin ollen tuskin tulee yllätyksenä, että Dianan väitetään ihastuneen ystäväänsä poplaulaja George Michaeliin 1980-luvulla.

Kirjailija James Gavin on tutkinut laajasti Michaelin elämää 28. kesäkuuta ilmestyvää George Michael: A Life -elämäkertaa varten. Kirjan mukaan Michael ja Diana olivat melko läheisiä ja jakoivat muun muassa saman elämäntilanteen siinä mielessä, että he molemmat astuivat julkisuuteen hyvin nuorina. He soittelivat toisilleen, vaihtoivat salaisuuksia, ja Michael kutsui Dianaa usein rakkaakseen.