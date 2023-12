Suomen-Tshekin suurlähettiläs kommentoi Prahan joukkoampumista: Samassa tiedekunnassa suomalainen opiskelija ja opettaja

Evakuointi yliopistolta on edelleen käynnissä, kertoo Suomen-Tshekin suurlähettiläs Pasi Tuominen .

– Yliliopiston alue on suljettu ja paikalla on runsaasti hälytysajoneuvoja, Tuominen sanoo.

Tuomisen mukaan matkustusilmoituksen Prahaan on tehnyt 78 suomalaista. Tuominen kuitenkin arvelee, että osa on jo lähtenyt maasta. Tuominen kertoo myös, että samassa humanistisen tiedekunnan rakennuksessa opiskelee suomalainen opettaja ja suomalainen opiskelija. Suurlähettiläillä ei kuitenkaan ollut tietoa, olivatko he joukkoampumisen aikaan yliopistolla.