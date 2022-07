Tanskan yleisradioyhtiö DR: Epäilty postasi väkivaltaisia kuvia Instagramiin päiviä ennen ampumisia

– Kiinnioton yhteydessä vakuutuimme, että kiinniotettu on epäilty on teon takana. Hänellä oli hallussaan sekä kivääri, että ammuksia. Itse pidätys ei ollut dramaattinen, kertoo poliisipäällikkö Sören Thomsson.

– Tämänhetkinen tilanne on, että kolme ihmistä on kuollut. Nelikymppinen mies sekä kaksi nuorta ihmistä. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut, mutta kolme heistä on kriittisessä tilassa.