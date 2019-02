Joukkoampuminen Chicagon lähellä – viisi ihmistä kuollut ja useita loukkaantunut

Washington postin mukaan ampuja on tunnistettu 45-vuotiaaksi mieheksi. Hänen uskotaan työskennelleen tehdaskompleksissa, jossa hän avasi tulen. Mies kuoli poliisin luoteihin.

Poliisit sanovat, etteivät he tiedä ampumisen mahdollista motiivia.

Haavoittuneiden määrästä ei tarkkaa tietoa

Viranomaisten mukaan haavoittuneita on viety useisiin eri sairaaloihin, eikä haavoittuneiden määrästä ole tarkkaa tietoa, kertoo New York Times.

Rush Copley -sairaalasta kerrotaan, että sinne on tuotu hoitoon kolme ihmistä. Heillä ole hengenvaarallisia vammoja. Good Samaritan -sairaalan edustajan mukaan se on hoitanut yhtä potilasta, ja Lutheran General -sairaalan edustaja sanoi, että myös sinne on tuotu yksi ampumisessa haavoittunut.