Chicagossa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa haavoittui 13 ihmistä – tuli avattiin kotibileiden yhteydessä

Poliisin mukaan uhrit ovat iältään 16–48-vuotiaita, ja he valikoituivat mahdollisesti sattumalta. Poliisi ei ole tunnistanut epäiltyjä, mutta on kiinnostunut kahdesta henkilöstä tapahtumiin liittyen. Toisella heistä on ase, ja hänet on pidätetty.

​​​​​​​

Ampuminen tapahtui kotibileissä, jotka oli järjestetty vuosi sitten kuolleen ihmisen muistolle, poliisi kertoo CNN:lle. Poliisi vasta selvittää, mistä tapahtumien kulussa on ollut kyse.

Poliisin mukaan ampuminen on tapahtunut kolmessa eri paikassa sisä- ja ulkotiloissa.

Guardianin mukaan ampumapaikalla on asuinkerrostalo. Poliisin operaatioon on osallistunut jopa 100 poliisia.