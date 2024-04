Joukko miljoonien seuraamia sometähtiä lomailee Suomessa

Mukana ovat muun muassa malli ja sometähti Haley Kalil, jolla on TikTokissa 9,4 miljoonaa seuraajaa ja Instagramissa 5,3 miljoonaa seuraajaa, youngcouture-nimimerkkiä käyttävä kauneusvaikuttaja, jolla on TikTokissa 3,7 miljoonaa seuraajaa ja Instagramissa 1,5 miljoonaa seuraajaa, Xandra Pohl, jolla on TikTokissa 1,2 miljoonaa seuraajaa ja Instagramissa yli 360 000 seuraajaa, sekä siskokset Makenzie ja Malia, joiden yhteisellä TikTok-tilillä on 4,2 miljoonaa seuraajaa.