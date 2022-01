Kylie Jenner teki historiaa – houkutteli 300 miljoonaa ihmistä seuraamaan elämäänsä

Huolimatta siitä, että meikkimoguli Kylie Jenner on pitänyt viime kuukaudet vähän hiljaisempaa meteliä Instagramissa, on hän silti saavuttanut merkittävän virstanpylvään sosiaalisessa mediassa. 24-vuotias someguru on saanut kerättyä itselleen 300 miljoonaa seuraajaa Instagramiin.