Kansallisteatterin pääjohtaja pyytää näyttelijä Janne Reinikaiselta anteeksi Kaikki äidistäni -näytelmän transkohua: "En tiennyt, mitä näytelmässä tapahtuu"

Sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia ajavan Trasek Ry:n mukaan transvestiitti on ihminen, joka on pääosin tyytyväinen syntymässä annettuun sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain ilmentää itsessään toista sukupuolta. Transsukupuolinen taas kokee, että hänen sukupuolensa ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta.