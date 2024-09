Järjestön mukaan Temun tuotannossa aihetta epäillä ihmisoikeusrikkomuksia

Temu on vuonna 2022 Yhdysvaltain markkinoille lanseerattu ja vuonna 2023 toimintansa Euroopassa aloittanut kiinalaisia halpatuotteita myyvä verkkokauppa. Sen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti: Kuluttajaliiton mukaan Temulla on yli 75 miljoonaa käyttäjää kuukausittain EU:ssa, ja Kaupan liiton mukaan helmikuussa 2024 Temu oli noussut suomalaisten eniten käyttämäksi ulkomaiseksi verkon markkinapaikaksi. Liiton mukaan yli 55-vuotiaiden miesten keskuudessa sivusto on noussut Suomessa suosituimmaksi vaatetuksen verkkokaupaksi ja yli 55-vuotiaiden naisten keskuudessa toiseksi suosituimmaksi.