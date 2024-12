Veikkauksen raaputusarvat ovat olleet monelle helppo viime hetken lahjaidea koko suvun joululahjoiksi. Tänä jouluna arpaa ei enää kannata lahjaksi ostaa.

Tänä vuonna joululahjoja kannattaa etsiä muualta kuin kauppojen arpalaatikoista.

Veikkauksen arpoja ostettaessa on nimittäin vuoden alusta vaadittu tunnistautuminen. Jos raaputusarpa on ostettu 1.1.2024 tai sen jälkeen, voiton voi niin ikään lunastaa vain se henkilö, joka on tunnistautunut ostaessaan arvan.

– Käytännössä raaputusarpoja ei siis voi enää ostaa lahjaksi, Verohallinto kiteyttää sivuillaan.

Verohallinto muistuttaa, että tunnistautuminen perustuu arpajaislakiin.

Mahdollinen arpavoitto on verovapaa vain arvan ostajalle eli samalle henkilölle, joka voi lunastaa voiton. Jos voiton tai osan siitä aikoo antaa toiselle henkilölle, siitä tulee maksaa lahjaveroa, mikäli lahjan arvo on vähintään 5 000 euroa.

Verohallinto muistuttaa sivuillaan, että pakollinen tunnistautuminen vaikuttaa raaputusarvan voiton verotukseen silloinkin, jos voitto halutaan jakaa usean henkilön kesken.

Katso myös: Raha on yksi joulun kipupisteistä, mutta kannattaako paketteihin tuhlata?

2:18

Jouluna rahaa kuluu tavallista enemmän. Ruoat, lahjat, matkat ja vaatteet louhaisevat kaikki osansa. Raha on yksi pyhien kipupisteistä. Miten siihen tulisi suhtautua?

Lähde Verohallinto