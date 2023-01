Jori Lehterä on SM-liigan suurin tähti – hänen loistonsa takaa paljastuu yksi valtavan iso arvo

Tampereen Tapparan hyökkääjä Jori Lehterä on SM-liigan ykkösnimi. Hän on yhä, 35-vuotiaana, huipputasolla. Mutta miten? Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola paljastaa yhden ison asian, mikä mahdollistaa loiston vielä kokeneella iällä. Tapola ja C Moren asiantuntija Janne Pesonen avaavat Lehterän saloja jutun yläreunan videolla.