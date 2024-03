Jori Lehterä on Liigan suurin ”valehtelija” – mistä on oikein kyse?

Katse vasemmalla, syöttö oikealla ja punalamppu heiluu. Tämä on sitä Lehterän kohdalla mainittua ”huijaamista”.

– Kun HIFK rakentaa joukkuettaan, siellä pitää olla tähtipelaajia. Hän on yksi niistä. Lehterä on iso tähti Nordiksella. HIFK ja yleisö tarvitsevat tuollaisia tapauksia. Jori on edelleen päästään ylivoimaisesti pelinopein pelaaja tässä sarjassa, MTV Urheilun asiantuntija Kari Jalonen kuvailee.