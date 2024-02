Jopa 40 asteen pakkanen palaa

– Suomi kuuluu korkeapaineeseen ja erittäin kylmään pakkasilmamassaan. Pakkanen kiristyy entisestään. Päivisin pakkasta on lähipäivinä maan etelä- ja länsiosassa 10–15 astetta, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen 15–25 astetta. Öisin on selvästi kylmempää, pakkasta on selkeillä alueilla etelässä 20–25 astetta ja maan keski- ja pohjoisosassa 25–35 astetta – perjantaiaamuna pohjoisessa voi olla paikoin jopa 40 pakkasastetta. Näyttää siltä, että kylmä pakkasilma pitää pintansa pitkälle ensi viikkoon, toteaa Forecan sivuilla meteorologi Kristian Roine.