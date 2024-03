Joona Hellman söi viisi jäätelöä illassa ja treenasi energiajuoman voimin – Pippa Laukka puuttui peliin

Somevaikuttaja Joona Hellman päätti lähteä laittamaan elämäntapojaan uusiksi vuonna 2023 Olet mitä syöt -ohjelmassa. Hellmanin elämä on hyvin aktiivista ja hän on myös aina liikkunut paljon, mutta muuten elämäntavoissa ei ollut kehumista.

– En palaudu, en saa palauttavia yöunia ja herkutteluni on aivan täysin pois kontrollista.

– Minullahan ei ollut edes ruokavaliota, se ei ollut sellainen termi, joka olisi ollut elämässäni mukana. Aamupalan jälkeen huomasi, että lounas: häviää. Päivällinen: häviää. Sitten huomaa, että kello on jo paljon ja en ole syönyt mitään. Kauhea nälkä, joten sokeria, sokeria, sokeria. Sehän on ollut elämääni. Olen tosi sokerikoukussa, rakastan herkuttelua, jäätelöitä, herkkukaappi on täynnä sipsiä ja karkkia ja niin tulee varmasti jatkossakin olemaan.