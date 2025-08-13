Joona Hellman julkaisi videon, joka hämmensi ja villitsi somen: "Kaksi ikonia"

Joona Hellman julkaisi videon kaksoisolentonsa kanssa.
Somevaikuttaja Joona Hellman julkaisi videon, joka on herättänyt hilpeyttä ja hämmennystä someseuraajien keskuudessa. Videolla on itse Hellman sekä somevaikuttajan kaksoisolento, jota esittää imitaattori Jarkko Tamminen. Kaksikko keskustelee samaan tyyliin.
– Mitä tääl tapahtuu, Hellman kirjoittaa videon yhteyteen.
Videon näet klikkaamalla nuolesta.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
– Heiii apuaaaa nyt en pysty. Miten mahtava!
– En ees juo mut nyt näkyy kyl double.
– Kaksi ikonia.
– Ehkä Jarkon parhaimpia imitaatioita. Ihana Joona.
Hellman nähtiin viime vuonna Maikkarin Olet mitä syöt -sarjassa. Ohjelmassa lääkäri Pippa Laukka laittoi herkkuja rakastavan somevaikuttajan elämäntavat terveellisempään suuntaan.