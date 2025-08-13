Joona Hellman julkaisi videon, joka hämmensi ja villitsi somen: "Kaksi ikonia"

Olet_mita_syot_S6_eps1_Joona_Hellman_002
MTV Oy / Jori Heikkinen
Julkaistu 13.08.2025 15:15
Toimittajan kuva
Katja Lintunen

katja.lintunen@mtv.fi

Joona Hellman julkaisi videon kaksoisolentonsa kanssa.

Somevaikuttaja Joona Hellman julkaisi videon, joka on herättänyt hilpeyttä ja hämmennystä someseuraajien keskuudessa. Videolla on itse Hellman sekä somevaikuttajan kaksoisolento, jota esittää imitaattori Jarkko Tamminen. Kaksikko keskustelee samaan tyyliin.

– Mitä tääl tapahtuu, Hellman kirjoittaa videon yhteyteen.

Videon näet klikkaamalla nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä

– Heiii apuaaaa nyt en pysty. Miten mahtava!

– En ees juo mut nyt näkyy kyl double.

– Kaksi ikonia.

– Ehkä Jarkon parhaimpia imitaatioita. Ihana Joona.

Lue myös: "Toi on järkyttävää" – somevaikuttaja tyrmistyy Pippa Laukan viestistä

Hellman nähtiin viime vuonna Maikkarin Olet mitä syöt -sarjassa. Ohjelmassa lääkäri Pippa Laukka laittoi herkkuja rakastavan somevaikuttajan elämäntavat terveellisempään suuntaan.

Lue myös: Joona Hellman söi viisi jäätelöä illassa ja treenasi energiajuoman voimin – Pippa Laukka puuttui peliin

Lisää aiheesta:

Joonas Nordman hauskuuttaa somessa: "Tässä joulunpyhien karseimmat ruokakuvat"Alma Hätösen rehellinen kuvapari naurattaa somessa – tältä hän näyttää ennen ja jälkeen stailauksenJanni Hussi julkaisi kuvan, joka sai somekansan hieraisemaan silmiään: "Katsoin, et Hussi hakenut Tallinnasta täytettä"Aku Hirviniemi julkaisi hulvattoman kuvaparin itsestään ja hevosesta – seuraajat repesivät: "Kuolen"Niina Lahtinen julkaisi karmean kuvan jalastaan: "Dear Eki..."Antti Holma poseeraa ilman paitaa tuoreessa kuvassa – paljastaa, mistä on kyse
Joona HellmanJarkko TamminenSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Joona Hellman