Jonne Virtanen laittoi heti ranttaliksi Jukureissa – sensaatio palaa SM-liigakaukaloon

Jääkiekon SM-liigassa tahkotaan perjantaina muhkea kahdeksan ottelun kierros. Veikkauksen kokoonpanotietojen mukaan Kiekko-Espoon Petteri Rimpinen palaa askiin, samoin Ässien Olli Palola. SM-liigassa päävalmentajana debytoiva Jonne Virtanen muokkaa Jukurien kokoonpanoa.

Heikompaa jaksoa pelaava sarjanousija Kiekko-Espoo saa loistouutisia illan Kärpät-otteluun, kun sensaatiovahti Petteri Rimpinen palaa tolppien väliin yli kuukauden tauon jälkeen. Rimpinen oli Nuorten Leijonien kantava voima hopeaan päättyneissä MM-kisoissa vuodenvaihteessa.

Kiekko-Espoo on loistavan alkukauden jälkeen valahtanut keskikastiin. Kotijoukkue Kärpät on piristynyt oman kuoppaisen vaiheensa jälkeen.

Myös Porin Ässille perjantai on ilon ja onnen päivä. Liigan takavuosien huippumaalari Olli Palola on mukana, kun joukkue kohtaa valmentajaa vaihtaneen sarjajumbon Jukurit. Palola oli loukkaantumisen vuoksi sivussa yli kaksi kuukautta.

Jonne Virtanen valmentaa ensimmäisen Liiga-pelinsä Porissa. Tulokaskäskijä on laittanut Jukurien ketjut uuteen uskoon, sillä sairastuvalta palaa useampi pelaaja. Vain trio Peter Abbandonato-Topias Hynninen-Jesper Piitulainen jatkaa ennallaan viime lauantain 0–8-murskatappion jäljiltä.

Aleks Haatanen, Brayden Tracey, Juuso Arola ja Niilo Romppanen nousevat kaikki Jukurien pelaavaan remmiin loukkaantumistensa jälkeen.

Karmaisevasta loukkaantumissumasta kärsivä IFK saa niin ikään helpotusta Ilves-kamppailuun. Työmyyrä Panu Mieho hyppää joukkueen kolmanteen ketjuun tervehdyttyään pelikuntoon. Tshekkihyökkääjä Petr Kodytek on kärsinyt potkimisesta langetetun pitkän pelikiellon ja hyökkää toisessa vitjassa sentterinä.

JYP tunnelmoi eilen sosiaalisessa mediassa hyökkääjä Pekka Jormakan paluun olevan lähellä. Vielä tänään Jormakka on kuitenkin sivussa Pelicansia vastaan. Hän on pelannut tällä sesongilla vain yhdeksän ottelua. Viimeksi Jormakka on ollut tositoimissa lokakuussa.

Täsmennys klo 13.29: Tarkennettu Jukurien kokoonpanomuutosten olevan osaltaan peruja tervehtyneistä pelaajista.

Perjantain SM-liigakierros:

HPK–TPS

Ilves–HIFK

KalPa–KooKoo

Kärpät–Kiekko-Espoo

Lukko–Tappara

SaiPa–Sport

Ässät–Jukurit

Pelicans–JYP (klo 19.30)

Klo 19.30 alkava Pelicansin ja JYPin kohtaaminen on Hockey Night -ottelu. Voit seurata matsia MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.