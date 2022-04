Elastinen elää kiireisimpiä ruuhkavuosiaan – ylistää isyyden merkitystä: "Vanhemmuus on isoin askel"

Räppäri Elastinen eli Kimmo Laiho, 40, on artisti, mutta ennen kaikkea kolmen lapsensa isä. Laihon ja hänen Riina-vaimonsa kuopus syntyi tämän vuoden tammikuussa, joten artistin kevät on kulunut vauva-arjen merkeissä.

– Täydet ruuhkavuodet käynnissä. Kotirintamalla on kaikki todella hyvin. Meillä on mahtava meininki, Elastinen kertoo MTV Uutisille.

Laulaja kertoo havahtuneensa hiljattain siihen, että uraa artistina on kertynyt jo yli 20 vuotta.

– Siihen mahtuu kaikki aikuisuuteni vaiheet. Vanhemmuus on luonnollisesti se tärkein ja isoin askel aikuisuuteen.

View this post on Instagram

Artisti on yksi Robin Packalenin vieraista elokuussa Foxilla ilmestyvässä Robin - täydellinen ilta -ohjelman vieraista. Kaksikon välit ovat olleet lämpimät jo useita vuosia, sillä Elastinen on ollut nostattamassa Robinia artistimaailman huipulle jo useampi vuosi sitten.

– Kun katson Robinia, ymmärrän mitä ihmiset näkevät minussa itsessäni. En ehkä tajua sitä itse ihan samalla tavalla. Kun katson Robinia, ymmärrän että se on ehkä jotain vastaavaa, hän pohtii.

– Koen aikamoista alemmuutta, jos kyse on esimerkiksi energiatasoista. Robinin meininki on todella rehellistä ja hän on kursailematta todella onnellinen.