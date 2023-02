Jonna Geagea haaveilee asunnosta Nizzassa – mielikuva kaupungista muuttui: "Eihän se ole ollenkaan sellaista"

Artisti Jonna Geagea nauttii tällä hetkellä erityisesti perheen kanssa mökkeilystä. Geagean puoliso on lakimies Oscar Geagea, ja heillä on 8- ja 10-vuotiaat tyttäret.

– Mökkimme on vanha, pikkuruinen maatalo, jonka ostimme kolmisen vuotta sitten. En oikeastaan edes ajattele, että se on mökki, vaan enemmänkin pikkutalo landella. Talo on yli sata vuotta vanha, mutta on sittemmin remontoitu. Näyttää sisältä uudelta, mutta ulkoa edelleen samalta. Tykkään, kun se on vähän vino, Geagea kertoi MTV Uutisille 26. tammikuuta Storyvillen 30-vuotisjuhlissa.

Geagea toivoo, että saa omaa musiikkia julkaistua mahdollisimman pian. Hän onkin viettänyt alkuvuoden studiolla.

– Suomimusaa, suomirockia ehkä vähän enemmän kuin poppia. Katsotaan, mitä sieltä tulee.

Viime vuodesta laulajalle jäi erityisesti mieleen Lady Gaga – Poker Face by Jonna Geagea -show’t kasinoilla.

– Lady Gagahan on aika kova mimmi. Esitin häntä myös kaksi vuotta sitten, ja sitä ennen esitin Madonnaa. Kummatkin kovia mimmejä, mutta Lady Gagalla on vielä se, että hän on todella kova laulaja. Se oli minulle äärirajoilla menemistä koko ajan. Sitä ei voinut tehdä vasemmalla kädellä ollenkaan. Joskus, kun on keikalla, niin joku biisi menee hiukan iisimmin kuin toinen, mutta tuossa ei ollut yhtään iisiä biisiä.

Geagea on saanut Lady Gaga -esityksistään pelkästään positiivista palautetta.

– Se on jotenkin hassua, kun on kuitenkin saanut uransa aikana niin paljon negatiivista, niin joko minulle ei ole nyt kerrottu niitä tai sitten ihmiset eivät enää jaksa vaivautua haukkumaan.

Tällä hetkellä Geagea haaveilee ihanasta asunnosta etelässä.

– Perheen kanssa. Se voisi olla vaikka Nizzassa. Siellä on niin helppoa. Itselläni oli sellainen mielikuva, että siellä kaikki ovat todella rikkaita ja kaikki on todella kallista, niin eihän se ole ollenkaan sellaista. Olen ollut siellä päin aiemmin Nizzasta 40 kilometriä pois. Sekin oli kiva paikka, mutta sitten, kun pääsi Nizzaan, niin onhan se aivan mieletön. Olimme silloin romanttisella aikuislomalla, mutta odotan, että pääsen sinne myös lasten kanssa. Siellä oli paljon lapsiperheitä, ja vaikka se on vilinäkaupunki, niin osaan kuvitella, että meidän tyttömme tykkäisivät siitä.