Turussa nähdään lauantaina mielenkiintoinen debyytti, kun Aatu Niittymäki torjuu TPS:n maalilla ottelussa KalPaa vastaan.
20-vuotias veskari on NHL:ssä pitkän uran tehneen entisen Suomen maajoukkueen ja TPS:n maalivahdin Antero Niittymäen poika.
Aatu Niittymäki on pelannut tällä kaudella TPS:n U20-joukkueessa kolmessa ottelussa 96,1 prosentin torjuntavarmuudella.
TPS:n ykkösvahtina kauden aloittanut Eetu Mäkiniemi on sivussa lauantain KalPa-ottelusta. Toisena maalivahtina kokoonpanoon on nimetty Noa Vali.