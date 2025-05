Hanna Karttunen kertoi MTV:lle Kiovasta "pahimmasta yöstä" – puoliso Jone Nikula: Ukraina tarvitsee suomalaisilta nyt etenkin kompasseja

Jone Nikula ja Hanna Karttunen ovat tukeneet ukrainalaisia koko Venäjän hyökkäyssodan ajan.

Jone Nikula ja hänen vaimonsa, tanssija Hanna Karttunen vierailivat MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa vapaaehtoistyöstään ukrainalaisten hyväksi. Karttunen on parhaillaan Ukrainassa jo viidettätoista kertaa ja vieraili lähetyksessä puhelimitse.

Karttunen kertoo matkustaneensa viime yönä Harkovasta Kiovaan, jossa hänen mukaansa on ollut hyvin rankka yö takana ja tilanne on tällä hetkellä hankala.

– Tilanne Kiovassa on todella rankka. Pahin tähän mennessä tätä täysimittaista sotaa.

Karttunen kertoo, että vaikka hän sai nukutuksi yöjunassa, niin Kiovaan saavuttaessa hänen kollegansa olivat vastassa ja he olivat kertoneet, että yön aikana aivan heidän lähellään oli räjähtänyt isosti. Hänen mukaansa räjähdyksiä oli kaksi. Toinen ilmapuolustuksesta ja toinen osumista.

– Nyt täällä on osumia aika monta ja se on ollut todella rankkaa.

Pariskunta on toimittanut Ukrainaan useasti materiaalia ja Karttunen opettaa siellä myös tanssia. Hän korostaa, että tanssi yhdistää ja kertoo, että nimenomaan lasten kanssa työskentely motivoi lähtemään Ukrainaan aina uudestaan. Monesti he tanssivat pommisuojissa.

– Tässä on paljon raakuutta, kauheutta ja surua, mutta suurimpana on kauneus, yhteistyö ja toisesta välittäminen. Vaikka on hankalaa niin aina ollaan yhdessä ja tehdään, että kyllä tästä selvitään.

Nikula toteaa, että Ukrainan tukeminen on ollut pariskunnalle hyvin sivistävää sen lisäksi, että se on antoisaa ja tärkeää. Hän lisää, että liikaa ei voi pelätä.

– Raatorealistisesti todeten suurin osa ihmisistä ei kuole sodassa. Voihan kurja tuuri käydä, mutta jos niin paljon pelottaa, niin silloin ei pidä lähteä.

Pariskunta kertoo, että tällä hetkellä Ukrainassa tarvitaan erityisesti kompasseja ja karttoja, sillä navigointijärjestelmiä häiritään.

– Kompasseja ja karttoja, että pystyvät suunnistamaan. Mennään vähän takaisin sinne, mitä se on joskus ollut.

