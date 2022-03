Joko taas, Novak Djokovic? Australiasta karkotettu serbitähti pyrkii nyt huipputurnaukseen, vaikkei hänellä pitäisi olla asiaa koko maahan

Kauden ensimmäinen Masters-sarjan turnaus Indian Welssissä Kaliforniassa alkaa torstaina. 128 pelaajan kaavioon on kakkoseksi sijoitettuna myös maailmanlistan kakkosen Novak Djokovicin nimi. Djokovic pääsee turnauksessa suoraan toiselle kierrokselle, jossa vastaan on assettuu voittaja ottelusta Jordan Thompson - David Goffin .

Novak Djokovicin alkukausi on ollut katastrofaalinen. Tammikuussa maailman kaikkien aikojen parhaaksi pelaajaksi yleisesti arvostetttu tähti sai oikeustaisteluiden jälkeen lähtöpassit Australiasta, koska koronarokottamattoman pelaajan maahantulon edellytykset eivät täyttyneet. Kauden ensimmäinen grand slam -turnaus, Australian avoimet jäi pelaamatta.

Djokovic suunnittelee jatkavansa kauttaan Indian Wellsissä, jossa hän on juhlinut voittoa aiemmin viidesti. Ongelmaksi on kuitenkin muodostumassa Djokovicin päätös olla ottamatta koronarokotetta. Vieraan maan kansalaisen ei pitäisi olla mahdollista matkustaa Yhdysvaltoihin ilman koronarokotetta.

Djokovicin tilanne on hämmentävä myös turnausjärjestäjälle, joka julkaisi tiedotteen asiasta kaavion valmistuttua.

– Novak Djokovic on turnauksen osallistujalistalla, joten hänet on sijoitettu kaavioon, tiedotteessa sanottiin.

Daily Mailin mukaan CDC on linjannut, että Yhdysvaltoihin lentäen saapuvien tulee esittää todistus covid-19-tautia vastaan otetusta rokotuksesta. Myös turnausjärjestäjä on ilmoittanut osallistujille, että rokote on välttämätön.