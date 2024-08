Häkellyttävä käänne mestaruustaistossa – Red Bull huolestui "hälyttävästä" tuloksesta: "Jokin on mennyt vikaan"

Verstappen on jäänyt voitoitta nyt jo viidessä osakilpailussa peräkkäin, eikä Red Bull ole enää F1-sarjan nopein auto, sillä McLaren on noussut huimalla tavalla Red Bullin rinnalle ja jopa ohikin.

McLaren on kuin varkain kehittänyt oransseista kiitureistaan koko F1-sarjan nopeimpia. Tallin kehityskaari on ollut hämmästyttävä, sillä kauden avauskisassa Norris ja Piastri sijoittuivat sijoille kuusi ja kahdeksan jääden yli 45 sekunnilla Verstappenin taakse.

Talli on noussut hienojen kisaviikonloppujensa ansiosta valmistajien MM-sarjassa jo 30 pisteen päähän Red Bullista. Mikäli vahvat otteet jatkuvat tulevissakin kisoissa, on McLaren jopa ennakkosuosikki valmistajien maailmanmestariksi.

– Taistelemme Red Bullia vastaan. He ovat dominoineet viime kausina. On jännittävää olla tässä tilanteessa. Näyttää siltä, että suorituskyvyllisesti meillä on siihen mahdollisuudet.

– Päivitykset selvästikin toimivat, mutta meidän on pidettävä jalat maassa, emmekä voi olettaa, että tämä toistuu joka viikonloppu. Meillä on selvästikin nopea auto, ja meillä on tulossa hauskoja juttuja Monzaan, joten uskon olevamme valmiita. Luulen myös, että Red Bull on siellä nopea, Brown sanoo.