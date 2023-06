Jokereilta näpäkkä viesti tulevan kiistakumppanin suuntaan

Seura julkaisi keskikesän juhlaa toivottelevan twiitin. Kuvassa on mökkeilyhengessä tikkataulu. Napakymppiin heitetty tikka lävistää tulevan "paikallisvastustajan" Kiekko-Espoon logon. Espoo on hallitseva Mestiksen mestari. Tauluun on aseteltu myös muut Mestis-logot.