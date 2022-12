Alhoon ajautunut Oulun Kärpät nappasi tutun alaketjujyrän HIFK:sta

– "Ode" on meille tuttu pelaaja, jonka myötä saadaan varmasti lisää fyysisyyttä ja kamppailupelaamista joukkueeseen. Uskon hänen tuovan mukanaan myös lisää tunnetta pelaamiseen. Toivotamme Oden lämpimästi tervetulleeksi takaisin Kärppiin, urheilujohtaja Harri Aho sanoi oululaisseuran verkkosivuilla.

Karvinen, 32, on pelannut Liigaa myös Turun Palloseurassa ja Vaasan Sportissa. Hänelle on kertynyt kaikkiaan 329 runkosarjaottelua tehoin 29+38=67. Jäähyminuutteja hän on kirjauttanut peräti 759. Ennen liigauraansa Karvinen kuului Mestiksessä Joensuun Jokipoikien runkopelaajiin kausina 2011–14.