Ruotsalaistaituri Linus Omark siirtyy pelaamaan synnyinkaupunkinsa Matarengin jääkiekkoseura Övertorneå HF:n riveihin.
38-vuotias Omark aloitti kautensa Sveitsin liigassa pelaavan Luganon riveissä tehden 15 ottelussa 11 pistettä. Omarkin sopimus sveitsiläisseuran kanssa ulottui kuitenkin vain marraskuun maajoukkuetaukoon asti.
Seuraavaksi seurakseen Omark valitsi Ruotsin kolmosdivisioonassa (5. korkein sarjataso) pelaavan Övertorneå HF:n.
– Siitä tulee todella hauskaa. Minä olin se, kuka otti yhteyttä seuraan. Siitä on yli 20 vuotta, kun olen viimeksi pelannut Ylitorniossa, Omark kertoo Aftonbladetille.
Taiturihyökkääjä Omark on pelannut uransa aikana 79 NHL-ottelua, 401 KHL-ottelua, 164 Sveitsin liigan ottelua ja 336 SHL-ottelua. MM-kisoissa Omark on pelannut neljästi. Palkintokaapista löytyy maailmanmestaruus keväältä 2017.
Omark edusti Jokereita KHL:ssä kaudella 2014-15.
Omarkin lisäksi Övertorneån riveihin siirtyy ammattilaisuransa jo kauden 2022-23 jälkeen lopettanut Johan Harju, joka pelasi uransa aikana muun muassa liki 600 SHL-ottelua, KHL-Jokereissa ja Jukureissa.