Jokereiden todellinen yllätyssankari haukkoi henkeään – "En ole ennen ollut tällaisessa paikassa"

Ville Vainikainen nousi Jokereiden sankariksi, kun narriryhmä onnistui tasoittamaan voitot Liigan karsintasarjassa Pelicansia vastaan. Jokerit oli parempi torstain mittelössä Vainikaisen jatkoerämaalin myötä 4–3.

Ratkaisu syntyi toisessa jatkoerässä, kun Jokerit pyöritti pitkää hyökkäystä Pelicansin päädyssä. Kiekko pelattiin vieraiden maalille, missä Vainikainen voitti kaksinkamppailutilanteen Pelicans-puolustajaa vastaan. Kiekko verkkoon ja Helsingin jäähalli pomppasi pystyyn.

– En ole aiemmin jatkoaikamaaleja tehnyt. Aika vähiin ovat muutenkin jääneet tällaiset pelit, Vainikainen hymyili pelin jälkeen ”Nordiksen” käytävällä.

Video Vainikaisen ratkaisumaalista näkyy jutun yläreunasta.

Vainikainen haukkoi henkeään torstain näytöksen jälkeen. Jokerit ammensi valtavasti energiaa kotiyleisöstä, joka piti infernaalista mekkalaa koko ottelun ajan yllä.

– Toi Eteläpääty on ihan älytön. Eikä kyse ole pelkästä päädystä, vaan koko halli on mukana. En ole ennen ollut kyllä vastaavassa paikassa, kun miettii, millainen meteli tuolla on. Tuo on iso apu meille – pelaamme sitten Helsingissä tai Lahdessa, Vainikainen fiilisteli.

Vainikaista saattoi nimittää yllätyssankariksi, sillä hän aloitti ottelun Jokereiden 13. hyökkääjänä. Vainikainen pääsi kunnolla jäälle vasta ensimmäisessä jatkoerässä, kun Jokereiden valmennus pyrki tuomaan energiaa ryhmälle 31-vuotiaan hyökkääjän kautta.

– Pari ensimmäistä vaihtoa olivat vähän vaikeita, kun oli koko pelin ajan istunut penkillä. Sitten kun tuli tauko, niin sai vähän paremmin jalkoja auki, Vainikainen kuvaili.

Ville Vainikainen (kuvassa toinen vasemmalta) nousi Jokereiden sankariksi torstaina Helsingissä.Tomi Natri /All Over Press

Jokerit oli melkoisessa mankelissa ensimmäisessä jatkoerässä, kun Pelicans pyöritti pitkiä hyökkäyksiä isäntien päädyssä. Suunta muuttui tauon jälkeen.

– Puolustimme hyvin, vaikka olimme vähän altavastaajana. Sitä toitotettiin paljon, että kiekkoa toiseen päätyyn ja pystytään siellä. Siitä se sitten lähti kääntymään ja sieltä se maali sitten tuli, Vainikainen perkasi.

Jokerit otti torstaina selkeän kehitysaskeleen tiistain sarja-avaukseen nähden. Jokerit jäi tuolloin totaalisesti Pelicansin jalkoihin Lahden illassa.

– Iso juttu oli hyökkäyspelaaminen. Pystyimme pysymään kiekossa ja luomaan maalipaikkoja. Tuo puoli jäi aika pahasti piippuun Lahdessa ja se peli meni aika puolustaessa. Meillä oli koko ajan usko ja tieto siitä, että emme päässeet siellä sille tasolle, mihin olisimme halunneet päästä. Pystyimme nyt pelaamaan sellaista peliä, mitä olemme pelanneet Mestiksessä. Saimme painetta hyökkäyspäätyyn ja sitä kautta maalipaikkoja sekä lopulta maaleja, Vainikainen mietti.

Torstain voitto antoi extrakipinää Jokeri-leiriin. Narripelaajat tietävät nyt tasan tarkkaan, että kaikki on mahdollista.

– En ainakaan itse ole ajatellut hetkeäkään sitä, että onko tuolla kolmen miljoonan vai miljoonan joukkue vastassa. En halua kuin voittaa heidät ja mennä kohti meidän tavoitettamme. Ei sillä ole väliä, että kuka siellä on vastassa, Vainikainen kuittasi.

Sarja jatkuu lauantaina Lahdessa.