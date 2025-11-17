Mestiksessä pelaava Helsingin Jokerit on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen Ville Leskisen kanssa. Samalla Leevi Lembergin sopimus on purettu.
30-vuotias Leskinen siirtyy Jokereihin Slovakian pääsarjassa pelaavasta Dukla Trencinistä. Leskinen pelasi alkukaudella 12 ottelua tehdän tehot 6+1.
Leskinen on pelannut SM-liigassa Jukureiden paidassa 204 ottelua tehoin 27+28=55.
Slovakian ja SM-liigan lisäksi Leskinen on kerryttänyt kokemusta ICEHL:stä, ja Tanskan pääsarjasta.
Jokerit tiedotti samalla, että Miro Nallin koeaika on johtanut loppukauden mittaiseen sopimukseen. Nalli on tehnyt yhdeksässä Mestis-ottelussa kuusi (1+5) tehopistettä.
Jokerit ilmoitti myös purkaneensa Leevi Lembergin sopimuksen. Lemberg edusti Jokereita kaudesta 2023-24 lähtien. Tällä kaudella hän on pelannut vain 10 ottelua tehoin 2+1.