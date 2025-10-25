Jokerit koki kauden kahdeksannen tappionsa, kun se hävisi sarjanousija Nokian Pyrylle jatkoajalla maalein 2–3.
Jokerit aloitti ottelun pirteästi ja karkasi Samuel Salosen maalilla johtoon vain reilun kahden minuutin pelin jälkeen. Erätauolle marssittiin lopulta Jokereiden 2–1-johdossa.
Päätöserässä Juuso Nykänen toi Pyryn tasoihin ja venytti täten ratkaisun jatkoajalle.
Jatkoajalla Pyryn sankariksi nousi Eetu Levänen.
Viime kaudella Mestiksen voittanut ja nousukarsintoihin asti yltäneen Jokereiden kausi on alkanut todella tahmeasti. Joukkue on voittanut 13 ottelustaan vain viisi ja on sarjataulukossa sijalla seitsemän.
Tilanne on saanut Jokereiden kannattajat tuskastumaan. Varsinaisen peliajan päätyttyä Nokialle saapuneet Jokerit-fanit osoittivat painavasti mieltään ja heiluttivat päävalmentaja Tomek Valtoselle suunnattuna protestinaan kenkiä katsomossa.
Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi joukkueen tahmeaa alkukautta ja Tomek Valtosen asemaa MTV Urheilulle perjantaina Veikkaus Arenalla.