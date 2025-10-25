Viime kaudella Mestiksen voittanut ja nousukarsintoihin asti yltäneen Jokereiden kausi on alkanut todella tahmeasti. Joukkue on voittanut 13 ottelustaan vain viisi ja on sarjataulukossa sijalla seitsemän.

Jokerit aloitti ottelun pirteästi ja karkasi Samuel Salosen maalilla johtoon vain reilun kahden minuutin pelin jälkeen. Erätauolle marssittiin lopulta Jokereiden 2–1-johdossa.

– Ei olla siihen tulokseen tietenkään tyytyväisiä, mitä olemme tähän asti saavuttaneet. Tämmöistä urheilu välillä on. Nyt pitää uskoa siihen, mitä tehdään ja löytää keinoja, että saadaan tulosta aikaiseksi, Saarni kommentoi.

– Olemme puhuneet kärsivällisyydestä ja maltista. Me haluamme sen takana pysyä. Ja uskomme, että fanit pysyvät myös. Harvoin tuollaiset liikkeet (valmentajavaihdot) auttaa kuitenkaan isoa kuvaa.