Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarni jakoi avoimia kommentteja helsinkiläisseuran paluusta Veikkaus Arenalle.
Jokerit palaa tänään perjantaina ensimmäistä kertaa pitkäaikaiseen kotiinsa Veikkaus Arenalle sitten vuoden 2022 tammikuun, kun joukkue kohtaa Mestiksessä JoKP:n.
Paluuottelu on loppuunmyyty. Jokerit pelaa runkosarjassa kaikkiaan yhdeksän ottelua Veikkaus Arenalla.
Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarni myöntää, että hyppy areenalle on taloudellisestikin merkittävä.
– Kyllä tämä on meille tosi iso taloudellinen riski, mutta tämä on sellainen asia, minkä halusimme ottaa ja olimme siihen valmiita, Saarni kertoo MTV Urheilulle.
Jokerit on ilmaissut tavoitteekseen nousta kauden päätteeksi SM-liigaan. Sitä myöten joukkue haluaa pelata ensi kaudellakin Veikkaus Arenalla.
– Haluamme pelata täällä kaikki kotipelit. Jokerit kuuluu tänne. Haluamme, että täällä pelataan jääkiekkoa. Mutta se vaatii sen, että olemme pääsarjatasolla, jotta pystymme kantamaan ne kulut, ja että tämä on järkevää areenakumppanille, Saarni sanoo.