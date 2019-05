Jokelan koulusurmasta selviytynyt Alviina, 26, veti pienen budjetin kampanjan ja on nousemassa Euroopan parlamenttiin: "Se oli täysin odottamaton uutinen"

"Onhan se hieno tulos, nöyräksi vetää"

"Aika iso to do -lista"

– Siellähän on aika iso to do -lista. Minulle ainakin on tärkeää, että me alettaisiin arvioida paremmin päätöksien vaikutuksia ympäristön, ihmisten ja luonnon hyvinvointiin, kun päätöksiä ja budjettia tehdään.