Johannes Kläbo: paljastus seksielämästä – "Tuntuu aivan uskomattoman hyvältä"

Norjalainen hiihtohirmu Johannes Hösflot Kläbo, 28, jatkoi hallintaansa Trondheimin MM-kotikisoissa tiistaina voittamalla 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisan.

Lue myös: Dopingtestaajat yllättivät Lauri Vuorisen kesken yöunien

Mestaruus oli Kläbolle paitsi kolmas vajaan viikon sisään, myös MM-uran 12:s. Kautta aikain eniten maailmanmestaruuksia miesten maastohiihdossa on norjalaislegenda Petter Northugilla, jolla mestaruuksia on 13.

– Saumat (ennätykseen) ovat olemassa. Mennään päivä kerrallaan, mutta "so far so good", Kläbo kommentoi ennätysjahtia.

Kläbo kertoo, miten itsehillintä on auttanut häntä menestymään.

– Sujuvasti on mennyt (MM-kotikisoissa). Tätä varten olen treenannut ja elänyt selibaatissa. Ja askeettisesti jo pitkän, pitkän ajan, Kläbo jatkoi.

– Nyt viimein maailmanmestaruus distanssimatkalla, tuntuu aivan uskomattoman hyvältä, aiemmat mestaruutensa sprinteistä, viesteistä ja yhdistelmähiihdosta ottanut Kläbo hehkutti vielä.

Lue myös: Jari Isometsältä kitkerä huomautus Iivo Niskasesta